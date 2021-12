Thảm cảnh của nữ sinh viên rơi vào bẫy tín dụng đen với lãi suất 'siêu cắt cổ'

Thứ nhất, lãi suất vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Nếu lãi suất cho vay cao gấp 5 lần lãi suất này thì có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi. Ví dụ, Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tối đa mà các bên có thể thỏa thuận là 20%: 12 tháng = 1,666%/tháng, lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định trên tháng là: 5 lần x 1,666%/tháng = 8,33%/tháng.

Thứ hai, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Như vậy, trường hợp của nữ sinh viên P.L.K.N do bên cho vay tính đến 60%/tháng, vượt gấp hơn 7 lần so với quy định. Ngoài ra, N. thực nhận tiền vay khoảng 110 triệu đồng nhưng đã chuyển trả khoảng 250 triệu đồng, bên cho vay đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Do đó, người cho N. vay tiền đã đủ yếu tố cấu thành tội cho vay nặng lãi.

N.H.A (bên trái) trong một lần đến nhà mẹ nữ sinh P.L.K.N gây áp lực đòi tiền cho vay với lãi suất "siêu cắt cổ"

Liên quan đến vụ việc trên, bà L.T.P.T (42 tuổi; ngụ cùng địa phương), mẹ của nữ sinh P.L.K.N cho biết lần đầu tiên vay tiền của N.H.A để đóng tiền nhà vào giữa tháng 3 năm nay, N. đã giấu gia đình. Sau đó, vì để có tiền đóng lãi 240.000 đồng mỗi ngày (720%/năm) với khoản vay 12 triệu đồng (thực nhận 9,6 triệu đồng), N. đã vay mượn bạn bè, người thân. Sau khi hết vay mượn được ai nữa, N. bán laptop, xe máy và vay qua app cho vay nặng lãi cả trăm triệu đồng để trả tiền lãi cho A.