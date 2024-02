Thái Từ Khôn tái xuất sau ồn ào 'tình một đêm', sản phẩm mới có tên cực lạ

Bài hát mới của Thái Từ Khôn chính thức phát hành trên QQ Music, Kugou, Kuwo. Ngay ngày đầu tiên ra mắt, “Ride or die” nhanh chóng chiếm lĩnh 7 bảng xếp hạng trên dịch vụ QQ Music, trong đó có top 1 bảng xếp hạng ca khúc mới thời gian thực và top 1 bảng xếp hạng Tencent Music Uni Chart.

Mới đây, ngày 31/1/2024, Thái Từ Khôn cho ra mắt bài hát mới với tựa đề “Ride or die” (Chí tử bất du/Đến chết cũng không thay đổi). Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của nam nghệ sĩ được phát hành sau hơn 6 tháng vướng scandal tình ái gây chấn động Cbiz.

Ngày 26/6/2023, vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" Thái Từ Khôn xuất hiện khi rộ lên thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai.