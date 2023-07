Thái Từ Khôn dùng chiêu bài gì để tránh bị cấm sóng?

Ngày 3/7, Sina đưa tin sau nhiều ngày im ắng, nam ca sĩ Thái Từ Khôn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và giải thích về scandal tình ái của mình với cô gái tên C.

Trước đó, Thái Từ Khôn bị đưa tin có quan hệ tình một đêm với C, C phát hiện mang thai và báo cho nam ca sĩ. Thái Từ Khôn yêu cầu người tình phá thai. Sau đó, mẹ của Thái Từ Khôn lén theo dõi C khiến cô báo cảnh sát. Sự việc gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ vì Thái Từ Khôn vốn được biết đến là ngôi sao có hình ảnh đẹp, lịch thiệp với phụ nữ và sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.

Lời giải thích "tránh nặng tìm nhẹ"

Theo Sina, trong bức tâm thư, Thái Từ Khôn thừa nhận từng có quan hệ tình ái với C trên cơ sở tự nguyện, cả hai đã giải quyết hết mâu thuẫn từ năm 2021 và đến nay không còn liên quan với nhau. Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn phủ nhận không có các hành vi vi phạm pháp luật như quan hệ với trẻ vị thành niên, ép người tình phá thai.

Sina đánh giá Thái Từ Khôn đang tránh nặng tìm nhẹ, muốn đưa sự việc về mức cả hai cùng đồng thuận quan hệ. Vì vậy, Thái Từ Khôn chỉ có lỗi với người hâm mộ vì đã để xảy ra bê bối đời tư, nhưng anh không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, khi nam ca sĩ lên tiếng giải thích, các chủ đề có lợi cho anh nhanh chóng đứng đầu bảng tìm kiếm trên Weibo.

Bên cạnh đó, khi nhắc đến vấn đề quan hệ tình dục không an toàn, ép cô gái phá thai, Thái Từ Khôn chỉ phủ nhận một vấn đề. Sohu phân tích việc nam ca sĩ mập mờ như vậy để người hâm mộ tự tìm cách giải thích giúp mình. Anh cũng không muốn xoáy sâu vào việc từng khiến một cô gái mang thai rồi chối bỏ trách nhiệm làm cha.