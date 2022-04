Thai phụ suýt tử vong vì chủ quan khi bị phù chân, khó thở

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, nơi đây vừa cứu sống thành công cả mẹ và con sản phụ suy tim nặng, tiên lượng tử vong cao.



Theo đó, chị B.T.T.K. (37 tuổi, Long An) cấp cứu vào tuần thai 27 trong tình trạng khó thở, phù chân, lượng ô xy trong máu giảm. Khoảng 2 tuần trước đó, triệu chứng phù chân, khó thở đã xuất hiện nhưng chị chủ quan không đi khám, nghĩ rằng bình thường khi mang thai.



Tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, kết quả siêu âm tim cho thấy chị bị tăng áp động mạch phổi, suy tim nặng. Nếu không được điều trị tích cực, nguy cơ xảy ra biến chứng dẫn tới tử vong. Trong tình trạng nặng, có thể phải chấm dứt thai kỳ để cứu sống sản phụ.



Tuy nhiên, chị K. và chồng kết hôn 6 năm mới có con, mong muốn của gia đình là giữ lại thai nhi đã ở tuần thứ 27.

Em bé 1,4kg chào đời an toan sau nỗ lực của các bác sĩ.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên khoa Nội tim mạch, Phụ sản, Sơ sinh và Đơn vị Gây mê Hồi sức phẫu thuật tim mạch. Sản phụ được chuyển đến Khoa Nội tim mạch để điều trị tình trạng suy tim, tăng áp động mạch phổi nặng.



Chị K. được thở ô xy, dùng thuốc lợi tiểu, tăng co bóp cơ tim, giãn động mạch phổi. Sau đó, chuyển sang Đơn vị Gây mê Hồi sức phẫu thuật tim mạch với đầy đủ phương tiện để theo dõi tình trạng mẹ và thai nhi.



TS BS. Trần Nhật Thăng, Trưởng khoa Phụ sản, chia sẻ: “Chúng tôi lên kế hoạch kéo dài thai kỳ để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của việc sinh non đến sức khỏe của bé về sau. Sản phụ được điều trị nội khoa, theo dõi thai kỳ và chờ mổ lấy thai.



Chúng tôi luôn trong tinh thần sẽ mổ bắt con ngay khi có phát động cấp cứu từ các bác sĩ hồi sức tim mạch”.



Tại Đơn vị Gây mê Hồi sức phẫu thuật tim mạch, sản phụ diễn tiến nặng, phải phối hợp nhiều thuốc đặc trị, đồng thời theo dõi tình trạng thai hàng ngày.



Các nhân viên y tế theo dõi từng cử động của thai nhi, chỉ số sức khỏe của mẹ và lắng nghe, động viên, đồng hành cùng sản phụ để có thể nuôi em bé trưởng thành hơn cho đến khi có thể chào đời với ít rủi ro nhất.



Sau hơn 30 ngày điều trị tích cực, đến tuần thai thứ 31, sản phụ được mổ bắt con. Bé trai nặng 1,4 kg chào đời an toàn, được chuyển đến chăm sóc tại Khoa Sơ sinh thêm 3 tuần. Còn sản phụ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và kiểm soát các nguy cơ biến chứng. Chị xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.



Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần được kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai và những tháng đầu thai kỳ. Ngay khi có các dấu hiệu bất thường, sản phụ nên được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý, tránh diễn tiến nặng.