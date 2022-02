Thái độ trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy sau ly hôn

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy kết hôn năm 2015, là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Hoa ngữ. Suốt 7 năm qua, cả hai cũng vướng không ít tin đồn thị phi. Từ năm 2019, khán giả không còn thấy họ xuất hiện bên nhau. Đây cũng là quãng thời gian hai ngôi sao ly thân, dọn ra riêng. Dù nỗ lực cứu vãn song cuộc hôn nhân cuối cùng cũng đổ vỡ.

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc