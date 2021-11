Thái độ bất ngờ của Lưu Hiểu Khánh khi gặp lại tình cũ sau 25 năm

Mới đây trên Weibo, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ hình ảnh vui vẻ, tay bắt mặt mừng với tình cũ Khương Văn khi cả hai hội ngộ tại một sự kiện.

Lưu Hiểu Khánh viết: "Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau kể từ khi đóng phim 'In the Heat of the Sun' năm 1994. Những người bạn cũ có dịp gặp lại nhớ chuyện quá khứ và cùng hướng tới tương lai".