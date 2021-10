Thái Bình: Tổ chức tập huấn về ATTP cho Ban công tác Mặt trận các khu dân cư

Trong năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình triển khai 4 hội nghị tập huấn cho Ban công tác Mặt trận các Khu dân cư huyện Quỳnh Phụ. Trong đó, có 560 người tại 4 cụm dân cư là cụm Quỳnh Nguyên, cụm Quỳnh Mỹ, cụm An Thái và cụm An Dục.