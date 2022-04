Thái Bình: Khởi tố trùm xã hội đen Cường 'Quắt' và 4 đồng phạm

Chiều 29/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng”; khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Minh Cường (thường gọi là Cường "Quắt", SN 1986), Nguyễn Tiến Thành (SN 2002), Nguyễn Thái An (SN 2002), Nguyễn Thành Long (SN 2001), Nguyễn Thành Công (SN 1999), cùng trú tại xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình.