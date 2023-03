Thái Bình: Bố nhốt con gái vào nhà nghỉ và dàn dựng cảnh con bị bắt cóc

Sáng 9/3, một lãnh đạo Công an thị trấn An Bài cho biết, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đang điều tra, làm rõ vụ người bố bắt giữ, nhốt con gái ruột vào nhà nghỉ rồi tự nhắn tin qua lại giữa hai máy điện thoại của mình với nội dung "con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc".

Nguyễn Văn Đông tự dàn cảnh bắt cóc chính con gái của mình.

Thông tin ban đầu, trưa 8/3, Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) chở con gái ruột 9 tuổi đến một nhà nghỉ tại TP Hải Phòng. Tại đây, Đông dùng dây vỏ nhựa đã chuẩn bị sẵn trói tay con gái, dùng khăn quàng đỏ bịt miệng con lại rồi lấy điện thoại chụp ảnh. Sau đó, Đông thông qua tài khoản Zalo mới lập, gửi ảnh này vào tài khoản Zalo của mình trên chiếc điện thoại khác của chính mình.