Thách thức về mất an toàn thông tin có thể tăng gấp 3 – 4 lần

Vì thế, công tác đảm bảo an toàn thông tin cũng ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn. “Việc chuẩn bị tốt cho việc đảm bảo an toàn và sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố sẽ giúp các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp đảm bảo cho các ứng dụng CNTT được vận hành ổn định và liên tục, giảm thời gian gián đoạn và giảm thiệt hại cho tổ chức hoặc doanh nghiệp do các sự cố mất an toàn hoặc do tấn công mạng”, ông Lê Công Phú nhấn mạnh.

Tại Đà Nẵng, chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, Phó Giám đốc Sở TT&TT Lê Sơn Phong cho biết, trên cơ sở xác định an toàn thông tin là yếu tố then chốt tạo nên hạ tầng bền vững trong suốt quá trình xây dựng chuyển đổi số, Thành phố đã thành lập 2 bộ phận quan trọng là Tiểu Ban An toàn thông tin và Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin, với các thành viên chuyên trách. Đây là lực lượng chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động điều phối, ứng cứu sự số an toàn thông tin trên địa bàn thành phố.

“Diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin tại Đà Nẵng năm 2022” diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86, Công an thành phố, Phòng PA05 - Công an thành phố, đại diện các Sở TT&TT khu vực miền Trung cùng các cán bộ chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tại Đà Nẵng.