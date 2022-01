Thách thức của Trung Quốc khi láng giềng Kazakhstan chìm trong khói lửa

Your browser does not support the audio element.

Người biểu tình đốt phá phương tiện tại Kazakhstan (Ảnh: Reuters).

Ngày 3/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chỉ 2 ngày sau đó, Kazakhstan chìm trong khói lửa khi làn sóng bạo loạn bùng phát do người dân phản đối giá nhiên liệu tăng. Các cuộc biểu tình chết người vẫn đang tiếp tục diễn ra tại quốc gia từng được coi là ổn định nhất trong số các nước thuộc Liên Xô cũ ở khu vực Trung Á, và hậu quả có thể vượt ra ngoài biên giới của nước này.

Kazakhstan từng chứng kiến các cuộc biểu tình trước đây. Một trong những cuộc biểu tình nghiêm trọng nhất diễn ra vào năm 2011, tại thành phố Zhanaozen, phía tây Kazakhstan khi ít nhất 14 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Zhanaozen hiện cũng là tâm điểm của các cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng tại Kazakhstan.

Trong những lần bùng nổ biểu tình trước đây, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Bắc Kinh đã tin tưởng rằng chính phủ Kazakhstan có thể giải quyết các vấn đề dọc theo đường biên giới chung 1.780 km giữa hai nước. Tuy nhiên, hiện giờ, Kazakhstan phải kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thế (CSTO) do Nga dẫn đầu.