Thạch Thu Thảo mặc bikini, nói tiếng Anh kém ở Miss Earth 2022

Mới đây, các thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2022 vừa trình diễn bikini trong buổi họp báo được tổ chức ở Manila, Philippines. Đại diện Việt Nam là Á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Thạch Thu Thảo gây thất vọng vì ấp úng, "quên bài" khi tự giới thiệu bản thân.

Dù sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng ngoại ngữ kém là rào cản dễ nhận thấy nhất khi Thạch Thu Thảo trình bày.