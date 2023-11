Thách đấu trực tuyến và những 'kèo' bẩn trên mạng xã hội

Luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) nhận định việc thực hiện những hành động vượt quá giới hạn nhằm khuyến khích, thu hút người xem dù là vô tình hay cố ý đều đáng bị lên án do vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc đạo đức, trái với thuần phong mỹ tục, tạo điều kiện cho những hành vi lệch chuẩn văn hóa làm độc hại môi trường mạng xã hội và len lỏi vào xã hội.

"Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm, người thực hiện những hành vi kể trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” theo Điều 326 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017" - luật sư Tuấn nói thêm.

Theo thống kê vào tháng 1-2023 của We Are Social, tính đến đầu năm 2023, Việt Nam có 77.93 triệu người sử dụng Internet, tương đương 79.1% so với tổng dân số. Trong đó, 5 nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất Việt Nam gồm: Facebook (91.6%), Zalo (90.1%), TikTok (77.5%), Facebook Messenger (77%) và Instagram (55.4%). Người dùng tại Việt Nam dành khoảng 6 giờ 23 phút để lướt Internet mỗi ngày, trong đó 55.4% thời gian sử dụng Internet thông qua các thiết bị di động.

Kim Ngân