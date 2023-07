Thạc sĩ Harvard từ bỏ lương 100 triệu/tháng: "Rác là mỏ vàng của tôi"

Trong 2 năm đầu, tôi đã thuyết phục Bộ trưởng Bộ Giáo dục của khối 10 nước ASEAN gián tiếp tác động. Ngay sau đó, Lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng đã gửi thư cho Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam về vấn đề đột phá trong khoa học, công nghệ giáo dục. Thậm chí, họ còn khẳng định dự án Teach for All đã phát triển ở 43 quốc gia và sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành đối tác chính thức.

Sáu tháng sau, tôi nghỉ việc. Tôi sử dụng toàn bộ số tiền kiếm được để đầu tư vào dự án Teach for Vietnam - một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận vì trẻ em vùng sâu vùng xa Việt Nam - bằng cách tuyển dụng bạn trẻ từ các chuyên ngành khác nhau, thông qua đào tạo nghiệp vụ sẽ tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh ở hệ thống công lập.

- Bạn cứ nghĩ thử, chưa có kết quả nào chứng minh Teach for Vietnam thành công, điều đó đồng nghĩa với việc vị quan cấp tỉnh đang chấp nhận rủi ro.

Hình ảnh của tôi vào buổi sớm đã khiến vị quan ấy thương cảm. Và suốt cuộc đối thoại, những tư tưởng gần gũi, không đao to búa lớn của tôi lại khiến ông nhận thấy tầm nhìn của hệ thống giáo dục Việt Nam. Cuối cùng ông đã gật đầu cho Tây Ninh trở thành nơi đầu tiên cả nước thực hiện Teach for Vietnam.

Vài tháng sau, tôi nhớ như in, cô thạc sĩ tên Miên tốt nghiệp tại Anh Quốc với học bổng chính phủ danh giá Chevening đã bay từ Hà Nội vào Tây Ninh. Bạn tin không, cô ấy đã từ bỏ mức lương vài chục triệu, để tham gia giảng dạy cho trẻ em vùng sâu xa với 8 triệu đồng/tháng. Sau này, chính cô đã lập quỹ học bổng cho trẻ em, kêu gọi mạnh thường quân đóng góp vì giáo dục Tây Ninh…

Năm 2017, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thiện hệ thống giáo dục khi sở hữu phòng Lab stem (phòng thí nghiệm), vườn rau khoa học công nghệ giúp học sinh ứng dụng robot vào nông nghiệp. Sau này, những mảng phi giáo dục đã bước vào con đường giảng dạy như thế.

Tháng 4/2020, Teach for Vietnam tiếp tục triển khai ở một số huyện ở tỉnh Quảng Nam, và sau đó nhận được sự đồng ý của hệ thống chính trị và các lãnh đạo của Đồng Tháp trong năm 2023. Việt Nam cũng chính thức trở thành thành viên thứ 44 của mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach for All trên thế giới và thứ 6 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương gia nhập mạng lưới toàn cầu.

Đặc biệt, chính sự những sự kiện này đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự thay đổi tư duy giáo dục của Đại học Harvard.

Sự thay đổi ở ngôi trường hàng đầu thế giới đó là gì?

- Harvard trước giờ nổi tiếng là ngôi trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ. Hầu hết sinh viên ra trường đều mong muốn làm việc ở những công ty sang trọng, sở hữu mức lương hàng đầu.

Thế nhưng, khi lắng nghe câu chuyện bỏ việc để theo đuổi con đường giáo dục cộng đồng của tôi, các giáo sư ngày trước ngạc nhiên. Cô và gia đình của mình đã dành một tuần đến Việt Nam, thăm dự án của chúng tôi ở Tây Ninh.

"Hành trình của em vô cùng truyền cảm hứng với các sinh viên. Cô hy vọng sinh viên Harvard sẽ sở hữu tầm nhìn rộng mở hơn, lăn xả hơn như thế", một giảng viên nói.

Sau đó, vị giáo sư quay về Mỹ, thuyết phục ĐH Harvard tìm hiểu, nghiên cứu về con đường doanh nghiệp cộng đồng của tôi. Sau 2 năm, đề tài "Phuc Huynh and Teach for Vietnam" đã được đưa vào các khóa học của trường nhằm thay đổi cách thức và tư duy của sinh viên rằng: Không giảng dạy về sự giàu sang mà còn về tác động xã hội!

Tất cả đều đang theo chiều hướng tốt đẹp thì tôi nghe tin Huỳnh Hạnh Phúc đột ngột rút khỏi Teach for Vietnam. Có lẽ nào con đường giáo dục cộng đồng chưa phải là hạnh phúc anh mong muốn?

- Mặc dù gia đình tôi có truyền thống nhà giáo nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên. Đó là lý do tôi theo đuổi ngành Quản trị Kinh doanh.

Tôi thực hiện công việc giáo dục, bởi 2 lý do. Thứ nhất là trả ơn cuộc đời, tinh thần đáp đền tiếp nối, vì dự án "Thư quán doanh nhân" và một số hoạt động ngoại khóa đã cho tôi suất học bổng tại ĐH Missouri.

Thứ hai, đối với cá nhân tôi, giáo dục chính là con đường nhanh nhất để thay đổi tư duy, tầm nhìn của thế hệ. Chỉ có giáo dục gốc rễ mới tạo ra những con người có tâm, có tầm, hiệu quả và minh bạch.

Mọi dự án tôi thực hiện, cộng đồng luôn được đặt hàng đầu. Vì vậy, khi nó đã lớn mạnh, phát triển ổn định thì cũng đúng thời điểm tôi nên tạo ra nguồn sáng mới, ngọn lửa mới. Hành trình của tôi là hành trình kiến tạo những lãnh đạo với tinh thần phụng sự. Nếu không có thế hệ tiếp nối thì sẽ không có gì thay đổi trong tương lai.

Và lần thứ 2 khởi nghiệp, tại sao Huỳnh Hạnh Phúc chọn rác?

- Việt Nam chúng ta còn tồn tại rất nhiều định kiến. Việt Nam lọt top đất nước thứ 2 ở châu Á Thái Bình Dương lãng phí thực phẩm.

Ngày xưa để có tiền tích góp, tôi thường hay mót rác đem bán. Đến khi vào đại học, tôi vẫn giữ thói quen đó, thậm chí còn có tiền gửi về cho mẹ. Thế nhưng, tôi luôn nhận sự kỳ thị từ xung quanh.

Rác của nhà hàng, khách sạn, nhà máy, đồ thừa từ hộ gia đình vô cùng nhiều nhưng không ai dám cho người khác sử dụng, hoặc thậm chí dùng lại. Trong khi ở nước ngoài, hoàn toàn không xảy ra chuyện đó. Những lần bàn kế bên không ăn hết, tôi lên tiếng và họ vẫn sẵn lòng chia sẻ.

Bởi vậy, rác của người này đôi khi chính là "mỏ vàng" của người khác. Tôi phải làm sao để truyền được cảm hứng này, để lay động cả cộng đồng và tất cả chúng ta biết rác cũng là một tài nguyên mang trong mình giá trị riêng.