Thắc mắc về tác động của cà phê hòa tan với sức khỏe

Nếu đang muốn giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể, bạn có thể rất vui khi biết rằng cà phê hòa tan chứa ít caffeine hơn loại rang xay. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một tách cà phê rang xay 240ml chứa 95mg caffeine còn một tách hòa tan chứa 62mg.

Đối với hầu hết những người khỏe mạnh, mức tiêu thụ an toàn là 400mg caffeine mỗi ngày. Do đó, bạn có thể uống 3-4 tách cà phê rang xay hoặc 6 tách hòa tan.Phụ nữ đang mang thai nên thận trọng do có liên quan đến nguy cơ sinh non và sảy thai, không uống quá 200mg caffeine.

