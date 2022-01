Thắc mắc về căn cước công dân, người Hà Nội gọi số điện thoại nào?

Đường dây nóng giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến căn cước công dân gắn chip (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã hoàn thành việc in, trả trên 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử. Tuy nhiên, một số người dân chia sẻ về việc đã làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cách đây nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ CCCD.