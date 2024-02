Thả tờ giấy vào bồn cầu, cứu bạn khỏi mối nguy cực bất ngờ, nhiều người còn chưa biết

Dùng giấy theo cách này

Bồn cầu chứa đựng nhiều vi khuẩn. Đặc biệt trong lúc vệ sinh mà không may bị bắn nước từ dưới bồn cầu lên mông, vùng kín thì nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao. Mà hiện tượng này hoàn toàn có, nhất là khi bạn đi đại tiện, khi bạn xịt nước không khéo... Do đó trước khi ngồi xuống bồn cầu, hãy dùng tờ giấy tự tiêu thả vào trong bồn cầu. Và dùng hai tờ gấy đặt lên bệ chỗ kê đùi để khi ngồi xuống tránh tiếp xúc da với thành bồn cầu. Còn tờ giấy nằm dưới bồn cầu tránh áp lực làm giảm nguy cơ bị bắn nước từ lòng bồn cầu lên khi bạn vệ sinh. Điều này tưởng như rất hài hước và kỳ cục, không tác dụng nhưng đó là sự thật. Việc bắn nước từ dưới bồn cầu lên khiến bạn tăng nguy cơ nhiễm khuẩn gây bệnh viêm nhiễm sinh dục và còn gây cảm giác bẩn khó chịu, nhất là khi nơi đó mà không có vòi xịt. Ngày nay có nhiều loại giấy dễ phân hủy nên dùng cách này vừa không làm tắc bồn cầu vừa giúp bạn an toàn hơn, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là khi đi vệ sinh công cộng và khi có dịch bệnh lây lan.

Dội nước trước khi dùng bồn cầu

Một điều bạn nên lưu ý nữa là khi vào nhà vệ sinh nên dội nước (nhớ quay mặt đi khi giật nước) để xả đi lớp nước nhiều vi khuẩn và vi khuẩn ở thành bồn cầu. Điều đó giúp bạn giảm nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn hơn. Bạn nên đậy nắp bồn cầu trước khi dội tránh phát tán vi khuẩn lên trên mặt mình.