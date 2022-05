Thả nổi giá sách giáo khoa: Cơ quan quản lý cần xem xét lại!

TS Khuyến lý giải rằng, tăng giá SGK cần phải phù hợp với thu nhập trung bình của người dân. "Với thu nhập của tôi hay gia đình tôi có thể đủ khả năng mua sách học cho con cháu nhưng với đa phần người dân mức tăng giá này đưa họ vào tình thế khó khăn".

Phân tích cụ thể hơn, TS Lê Viết Khuyến khẳng định: "Tôi không tán thành cách giải thích lý do tăng giá SGK như Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói là vì sách được in giấy tốt, khổ rộng, giá vật liệu tăng cao...

Có thể thấy rằng, hiện tại giấy in SGK chưa phải là loại giấy tốt nhất. Trên thị trường còn có những loại giấy in lịch, in tạp chí... tốt hơn. Vậy sẽ ra sao nếu các nhà xuất bản in sách bằng những loại giấy cao cấp này để giá thành SGK đội lên cao hơn nữa? Bởi vì nhu cầu của con người là vô cùng.

Với các "đại gia", gia đình có điều kiện, họ cho rằng con cháu họ phải dùng loại sách tốt nhất, sản phẩm cao cấp nhất. Nhưng người giàu chỉ là thiểu số, còn SGK sản xuất để phục vụ đại trà, do vậy cần phải lựa chọn chất liệu cho phù hợp với đại trà, cân bằng các nhu cầu của người dân. Như vậy, cách giải thích về việc tăng giá sách của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT như vậy là không thuyết phục".

Ngoài ra, ông Khuyến cũng chỉ ra rằng, nếu giá SGK tăng cao là do các nhà xuất bản (NXB) mất nhiều chi phí biên soạn nội dung mới, tiền thuê các tác giả, trả nhuận bút cao..., Nhà nước càng cần có sự quản lý của một cách rõ ràng. "Các NXB cần chấp nhận bù lỗ vào năm đầu sản xuất sách, tính toán hợp lý để thu hồi vốn, sinh lời vào những năm tái bản, chứ không phải tính tất cả chi phí vào giá thành sách để học sinh trong thời kỳ thay đổi SGK phải "gánh" hết được".