Tha người trái pháp luật: VKS kiến nghị xử lý 2 Phó trưởng Công an quận Tây Hồ

Mới đây, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù; nhận hối lộ" xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong đó, VKS truy tố bị can Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Còn 3 thuộc cấp là bị can Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Cảnh sát hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) bị truy tố về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Ngoài các bị can trên, VKSND tối cao cho rằng ông Phạm Quý Hải (Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ), Lê Sinh Hùng (Phó Trưởng Công an quận, Trưởng Nhà tạm giữ, Thủ trưởng Cơ quan THAHS), Nguyễn Quang Huy (Đội Trưởng Đội THAHS và HTTP, Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an quận Tây Hồ) là người liên quan có hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ dấu hiệu để xử lý hình sự nên kiến nghị Công an TP Hà Nội xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền là phù hợp.