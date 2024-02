Thả một nắm tiêu đen vào máy giặt có công dụng gì?

Công dụng của tiêu đen đối với sức khỏe Trong thành phần của hạt tiêu có một số chất như vitamin C, chất béo, tinh dầu, alkaloid... Loại hạt này giúp kích thích vị giác, hạn chế tình trạng chán ăn, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Nó cũng giúp cải thiện tình trạng ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi, khó chịu dạ dày.

Một số chất trong vỏ hạt tiêu còn có vai trò loại bỏ lượng calo dư thừa trong cơ thể, tăng bài tiết mồ hôi và nước thông qua đường tiết niệu. Cho nên, việc sử dụng một ít vỏ ngoài của hạt tiêu trước khi bắt đầu tập luyện thể thao sẽ giúp làm tăng hiệu quả loại bỏ lượng mỡ dư thừa.

Ngoài ra, hạt tiêu đen còn có tác dụng kháng khuẩn cao, chống tình trạng nhiễm trùng ở đường hô hấp và một số vấn đề về răng lợi như sâu răng, viêm lợi... Riêng đối với hệ thần kinh, hạt tiêu đen giúp cải thiện tâm trạng, giảm tình trạng căng thẳng mệt mỏi do trong loại hạt này có chất thúc đẩy cơ thể tăng sản xuất serotonin.

Theo y học cổ truyền, hạt tiêu đen vị cay, tình đại ôn, có tác dụng trừ hàn, kháng khuẩn, giảm đau, trừ đàm. Do đó, chúng thường được sử dụng để điều trị chứng đau bụng do lạnh, tiêu chảy, tay chân lạnh, nôn ói, ho do lạnh...

Theo VTC News