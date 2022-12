Tết về trên sông Ô Lâu

Nghe bạn nói tôi vui quá mà cười: “Ấm áp như ri thì uống biết khi mô cho say hè!”. Hai thằng bạn từ thời răng sún, tóc hoe thong thả nhấm rượu thưởng thức dư vị của ngày cuối năm cũ và ôn lại những kỷ niệm thật vui của những ngày đi học trường làng.

Mâm cỗ tất niên trên đò của đôi trẻ có thêm một thằng bạn là sinh viên. Kềnh lôi chai rượu Cườm Phong Chương được đậy bằng nùi lá chuối khô, rót đều ba ly nhỏ, giọng run run: “Đám cưới tụi tui bạn ở xa nên không tiện mời. Bây chừ, vợ chồng tui mời bạn bữa cơm chiều cuối năm coi như là ra mắt luôn. Nâng ly vui với vợ chồng tui mà lỡ có say thì tui đưa về nhà nghe!”.

Nhìn bạn tôi trang nghiêm hành lễ và vái thầm những mong ước tốt lành cho một năm mới đang đến, bất giác tôi nhớ một câu thơ của một người bạn là nhà thơ cũng sinh ra từ sông nước như Kềnh: “Vạn chài giỗ tổ trên sông - Khom lưng mà lạy ròng ròng nước trôi”. Tôi cũng xin phép bạn thắp ba cây nhang trước mâm cỗ và cũng thầm khấn vái với vị thần Sông cho vợ chồng bạn tôi năm mới sẽ đánh bắt được nhiều tôm, lắm cá rồi sẽ sinh con đẻ cái và sẽ sắm cho mình chiếc đò to hơn...

Cô vừa nói vừa thêm than vào bếp lửa. Trời đã tối sẫm, trong khoang đò chỉ có ánh sáng của chiếc đèn Huê Kỳ và màu hồng rực của bếp lửa than. Một giã cá trê đồng đã ướp sẵn được cô chủ đò đưa lên bếp than tỏa ra hương vị ngào ngạt cùng âm thanh “xèo xèo” nghe vui tai. Kềnh chúc tôi năm mới ra trường sẽ có việc làm ngay và nói thêm: “Tất niên của nhà đò đạm bạc rứa thôi bạn hí!”.

Tôi quàng vai bạn: “Tất niên như ri là thịnh soạn chứ đạm bạc chi nữa. Con cá chi ngon lành của sông, của phá bạn để dành cho tui hết đó rồi! Mà tui ưng nhất vẫn là món cá trê kẹp dưa môn chấm nước mắm gừng ni thôi!”. “Rứa em nướng ăn có vừa miệng không anh?” - vợ Kềnh hỏi khéo! Tôi cười: “Vợ chồng bạn mình thiệt là biết chiều khách quá, ăn không vừa miệng mà gần hết một giã cá trê đồng nướng rồi à!”. Nghe câu nói của tôi hai vợ chồng Kềnh cười tít mắt, hạnh phúc từ họ như một làn hơi ấm được truyền sang tôi...

Những chiếc đò xóm vạn đò trên sông Ô Lâu đã lên đèn đón năm mới. Cả một khúc sông lung linh trong ánh sáng của những đèn măng sông, đèn Huê Kỳ, đèn dầu và cả ánh lửa hồng bập bùng trong từng khoang đò nhỏ. Kềnh vui quá vừa nhấm rượu vừa hát: Ơi sông ơi mưa thuận gió hòa- Ơi đò ơi đò che chở ta- Đời ta theo đuôi con tôm con cá- Đời ta vui lấy sông làm nhà...”.

Rồi vợ Kềnh chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng: “ Anh ơi chuẩn bị ra gõ mạn đò rồi tề!”. Theo thông lệ, vào tối Ba mươi Tết, tất cả các chiếc đò của xóm Vạn trên sông Ô Lâu đều gõ mạn đò để cầu cho năm mới sẽ đánh bắt được nhiều tôm cá hơn, làm ăn phát đạt hơn năm cũ.

Tiếng gõ vạn đò được bắt đầu từ chiếc đò lớn của ông trưởng xóm rồi tất cả các chiếc đò trên sông đều hòa âm thành một bản giao hưởng âm thanh đặc trưng đêm trừ tịch. Kềnh vừa gõ mạn đò vừa nói to theo tiếng gõ: “Lòng còng, lòng còng, cá nhảy vô tròng- Lòng còng, lòng còng, cá nhảy vô tròng...”

Đã gần đến giờ Giao thừa, tôi bước lên bờ sông chia tay gia đình bạn. Âm thanh của tiếng gõ mạn đò vẫn rộn ràng cả một khúc sông quê. Đứng từ bờ nhìn về phía sông đêm trừ tịch thấy lấp lánh những ánh đèn, những bếp lửa hồng trên mỗi khoan đò. Tết về thật ấm áp, an lành trên sông Ô Lâu...