Tết và nỗi ám ảnh 'tay hòm chìa khóa' của các bà vợ

Năm hết Tết đến, trong khi trẻ con hào hứng bởi được xúng xính quần áo mới, được nghỉ học, được đi chơi thì các bậc phụ huynh, nhất là những bà vợ lại thở ngắn than dài. Việc lo chuẩn bị Tết như một gánh nặng với cánh chị em, trong khi điều đó lại đơn giản hơn với các ông chồng.

Chị Hoàng My, giáo viên trường mầm non tại TP. HCM than thở: “Trong khi ông chồng mình liên hoan tiệc tùng cuối năm hết đám này đám nọ thì mình mệt bở với hội xuân cho các bé, trang trí trường lớp, tổng kết báo cáo cuối năm. Đã vậy lại còn một loạt việc không tên: dọn dẹp nhà cửa, mua sắm quà Tết về quê, bận bịu đến mức còn chưa mua được cho con vài cái áo mùa đông trong khi dăm bữa nữa về quê lạnh con chưa có áo mặc”.

Năm nào chồng chị cũng chỉ thị cả nhà về quê ăn Tết cùng ông bà nội. Quê nội tận ngoài Bắc, vốn quen với khí hậu trong Nam nắng ấm nên mỗi lần về quê chị như chịu cực hình.

“Tiền vé máy bay đi lại khứ hồi cả nhà 4 người hết hơn 20 triệu, tiền biếu ông bà, tiền mừng tuổi trẻ con họ hàng, quà cáp các nhà…Không chỉ tốn tiền bạc, về lạnh nên con ho, mẹ ốm. Năm nào cũng mệt đuối! Cứ nghe đến Tết là lại rùng hết cả mình!”, chị thở dài. Cũng theo chị, mỗi khi “bão” Tết càn qua, cả nhà chị đi đứt mất số tiền dành dụm nửa năm.