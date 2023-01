Tết đầm ấm của những người công nhân Việt Nam tại Liên bang Nga

Công nhân Công ty may 9/5 quây quần gói bánh chưng trước thềm năm mới Quý Mão 2023. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Với người Việt Nam, dù có ở nơi đâu, Tết Nguyên đán vẫn là dịp để quây quần sum họp.

Vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, đồng nội tệ Nga biến động mạnh do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, các xưởng may của người Việt Nam ở Liên bang Nga vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển.

Trong năm vừa qua, các xưởng may của người Việt là ví dụ rõ ràng về sức sống của doanh nghiệp, về sự gắn bó giữa người chủ doanh nghiệp với các công nhân.

Công ty may 9/5 của người Việt ở gần thành phố Tula. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Moskva, hiện xưởng có khoảng 30 công nhân Việt Nam đang làm việc với thu nhập ổn định.

Cái tên 9/5 cho thấy tình cảm doanh nghiệp này dành cho nước Nga bởi đây là ngày kỷ niệm các dân tộc Liên Xô anh em chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Mặc dù ngoài trời lạnh giá, không khí Tết trong công ty rất nhộn nhịp và đầm ấm.

Toàn thể công nhân đã được nghỉ Tết, chủ doanh nghiệp và các công nhân cùng nhau gói bánh chưng, gói giò, xếp gà cánh tiên chuẩn bị đón Năm mới.