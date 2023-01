Tết của những "người con xa xứ" tại CHLB Đức đầy ấm áp và ý nghĩa

Trong khi đó, bài phát biểu của Thị trưởng Wernigerode, ông Tobias Kascha, đã gây ấn tượng khi ông bày tỏ niềm tự hào rằng thành phố nơi ông sinh sống và làm việc có mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết với Hội An, một thành phố tuyệt đẹp ở tỉnh Quảng Nam, một Di sản văn hóa thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Năm 2023, Wernigerode và Hội An sẽ kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp ước kết nghĩa, thiết lập mối quan hệ đặc biệt giữa hai thành phố.

Dự kiến, hai thành phố sẽ cùng với các đối tác địa phương triển khai dự án vô cùng ý nghĩa là kết nối Phố cổ Hội An với bãi biển An Bàng nổi tiếng bằng những cảnh quan thiên nhiên và sinh thái. Điều này sẽ giúp người dân Hội An và du khách có cơ hội được trải nghiệm một Hội An thân thiện với môi trường và có tính bền vững.

Với nhiều điểm tương đồng với Hội An, Wernigerode - thành phố có những tòa nhà khung gỗ đặc trưng và một đời sống văn hóa vô cùng náo nhiệt - hy vọng trong tương lai, hai thành phố kết nghĩa sẽ trở thành những điểm đến yêu thích và là những “thanh nam châm” hút khách du lịch được công nhận.

Một quầy hàng ẩm thực tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Đức

Không khí Tết càng trở nên nhộn nhịp, ấm áp hơn khi tất cả khách mời và bà con được thưởng thức những món ăn Việt, bày biện hết sức công phu trong không gian ẩm thực mang đậm nét dân tộc. Các tiết mục ca nhạc đặc sắc của hội đoàn cùng một chương trình đón Tết hoành tráng của Đoàn nghệ thuật Bông sen từ Việt Nam sang góp phần không nhỏ vào thành công của buổi lễ.

Với sự chung tay, chung sức “nối vòng tay lớn”, với sự hiện diện của đông đảo bà con và bạn bè bạn bè quốc tế..., những người con xa xứ thực sự có một cái Tết cộng đồng ấm áp và đầy ý nghĩa. Bài hát “Tết, Tết, Tết đến rồi... Tết đến trong tim mọi người...” cứ kéo dài mãi không khí rộn ràng của Xuân Quê hương.