Tết 2024: Nhu cầu nhắn tin, gọi điện của người dùng di động tăng cao

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Viettel cho biết, tổng lưu lượng thoại trên toàn mạng ước tính tăng khoảng 10% so với ngày thường và giảm 15% so với dịp Tết Âm lịch năm 2023. Lưu lượng data ước tính tăng 10% so với ngày thường và tăng 18% so với dịp Tết Âm lịch 2023.

Viettel đã triển khai 15.000 giải pháp để bổ sung tài nguyên, giúp hệ thống có thể đáp ứng 120% lưu lượng dự kiến. Nổi bật trong số đó là 700 trạm mới, 1.000 trạm nhỏ, 100 xe cơ động và hơn 13.000 giải pháp nâng cấp cấu hình cao cho trạm BTS. Do vậy mạng lưới Viettel hoạt động ổn định trong cả đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết.

Một xe phát sóng lưu động trên phố Nguyễn Đình Thi (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Trọng Đạt

Với Vietnamobile, ⁠trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, lưu lượng thoại, SMS và data tăng cao, khoảng 30% so với các năm trước do nhu cầu trao đổi thông tin, gọi điện, nhắn tin chúc Tết vào thời khắc giao thừa.