Test nhanh COVID vạch mờ vạch đậm nghĩa là gì? BS giải thích lý do không phải ai cũng biết

Khi chúng ta chuyển sang sống chung với COVID-19, test nhanh COVID-19 trở thành một công cụ không thể thiếu.



Bất cứ ai có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 hoặc nghi ngờ mình từng tiếp xúc với F0 đều có thể mua test nhanh để tự test tại nhà.



Tùy theo hướng dẫn của từng loại sinh phẩm, thời gian đọc kết quả sẽ khác nhau, thông thường từ 15-30 phút. Hầu hết các kit test nhanh COVID-19 đều có cách đọc như sau:



- Kết quả Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch chứng C (vạch đỏ).



- Kết quả Dương tính: Xuất hiện cả vạch chứng C và vạch kết quả T.



- Kết quả không có giá trị: Cả vạch chứng C và vạch kết quả T không xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện vạch kết quả T.



Thế nhưng, nhiều người khi làm test nhanh COVID-19 đã nhận được kết quả vạch đậm vạch mờ. Điều này nghĩa là gì?



Test nhanh COVID vạch mờ vạch đậm nghĩa là gì?



Mới đây, một bác sĩ Anh đã chia sẻ ảnh chụp một khay thử cho kết quả vạch đậm vạch mờ. Trong bài đăng trên tài khoản Instagram, bác sĩ cấp cứu Nathan, người đang làm việc tại London, giải thích một số nguyên nhân có thể dẫn tới vạch rất mờ.

Ảnh chụp một khay test nhanh COVID-19 có vạch đậm vạch mờ. "Nếu vạch mờ xuất hiện sau khung thời gian đọc kết quả (thường là 30 phút), nguyên nhân rất có thể là khay thử đã bị nhiễm bẩn (ví dụ như thức ăn hoặc đồ uống, hoặc một số chất gây ô nhiễm yếu khác), hoặc do mức độ virus rất thấp", bác sĩ Nathan viết.



"Nếu mức virus rất thấp và giả sử bạn không có triệu chứng vào thời điểm này, thì bạn không có nhiều khả năng lây truyền virus cho người khác".



"Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi, hãy hết sức cẩn thận và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa (giữ khoảng cách, rửa tay và đeo khẩu trang), và test nhanh lại theo hướng dẫn", bác sĩ Nathan khuyến cáo. "Tất nhiên, nếu bạn xuất hiện các triệu chứng, bạn phải cách ly".



Bác sĩ nhấn mạnh: Nếu bạn có các triệu chứng giống COVID-19, bất kể kết quả test nhanh như thế nào, bạn vẫn nên cách ly và đặt lịch xét nghiệm PCR.



Mặc dù hầu hết chúng ta đã thực hiện test nhanh COVID-19, nhưng điều quan trọng là phải luôn đọc hướng dẫn. Vì các kit test nhanh được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác nhau và có thể có các yêu cầu khác nhau để đảm bảo thực hiện test chính xác.



Xét nghiệm thường xuyên là chìa khóa để chống lại sự lây lan của Omicron, đặc biệt là vì biến thể này đã được chứng minh là gây ra các triệu chứng nhẹ hơn, dễ bị nhầm với các triệu chứng giống như cảm lạnh và cúm.



Các ca nhiễm Omicron tiếp tục lây lan tại Anh và hiện biến thể này chiếm 90% các ca COVID-19 ở Anh - nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng biến thể này không nguy hiểm như những biến thể trước đó.



Một loạt các nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác, với báo cáo chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh cho thấy nguy cơ nhập viện của Omicron thấp hơn từ 50 đến 70% so với biến thể Delta.



Các quan chức y tế Anh đã nhiều lần nhấn mạnh liều vaccine tăng cường sẽ cung cấp khả năng bảo vệ chống lại Omicron và mang lại cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch.