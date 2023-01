Tesla bị phạt hơn 2 triệu USD vì quảng cáo không đúng thực tế

Vào năm 2021, Citizens United for Consumer Sovereignty, một nhóm nghiên cứu về người tiêu dùng Hàn Quốc chỉ ra phạm vi hoạt động của EV giảm tới 40% ở nhiệt độ lạnh. Trong đó, Tesla bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Một nghiên cứu năm 2020 về 4.200 xe điện tại Canada phát hiện hầu hết các mẫu EV đều có phạm vi hoạt động giảm trong thời tiết lạnh, chủ yếu là do phương tiện cần nguồn năng lượng để sưởi ấm người lái và hành khách. Ở nhiệt độ trên 20 độ C, EV thường hoạt động tốt hơn phạm vi đã quảng cáo, nhưng ở nhiệt độ âm 15 độ C, chúng chỉ chỉ đạt 54% phạm vi định mức.