Tên tuổi người mới lên ghế nóng ở ông lớn số một Việt Nam

Ông Phạm Quang Dũng, chủ tịch mới Vietcombank.

Gần 10 năm qua, Vietcombank luôn thuộc top đầu và là ngân hàng giữ vị trí quán quân về lợi nhuận lâu nhất, từ 2016 đến nay, cũng là nhà băng duy nhất ghi lợi nhuận tỷ USD trong một năm.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Vietcombank tiếp tục là quán quân về lợi nhuận, với giá trị đạt hơn 13,5 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng Techcombank đạt hơn 11.500 tỷ đồng và VietinBank hơn 10.800 tỷ đồng. Trước đó, năm 2019, lợi nhuận của Vietcombank gần bằng Techcombank và VietinBank cộng lại.

Trong quý II/2021, Vietcombank sụt giảm khá mạnh, thấp hơn 14% so với cùng kỳ năm trước do chi phí dự phòng rủi ro và chi phí hoạt động tăng mạnh. Tuy nhiên, con số lợi nhuận này có thể chưa phản ánh hết thực lực của Vietcombank do nhà băng này đang giữ tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu ở mức cao 350%.

Giá cổ phiếu Vietcombank cũng cao nhất trong các NHTM. Trong nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7 khi VN-Index lập đỉnh lịch sử trên 1.400 điểm, vốn hoá Vietcombank vượt Vingroup, đứng đầu TTCK Việt Nam, với giá trị thị trường đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng.

Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng với lợi nhuận ấn tượng giúp cổ phiếu các nhà băng tăng cao. Cổ phiếu Vietcombank có lúc lên trên ngưỡng 115.000 đồng/cp.