Tên trộm xe máy kéo lê người phụ nữ bán vé số hàng chục mét trên đường

Ngày 17/12, lãnh đạo UBND xã Đức Hòa Hạ cho biết, Công an xã Đức Hòa Hạ đã bàn giao hồ sơ vụ người phụ nữ bán vé số bị tên trộm xe máy kéo lê trên đường lên Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) điều tra theo thẩm quyền.