Tempest cùng Hanbin chọn Việt Nam để tổ chức concert đầu tiên

Đêm nhạc tại TP.HCM là sự kiện bắt đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert (T-Our: Tempest Voyage) diễn ra ngày 15/6 tới, tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Khác với các nhóm nhạc Hàn Quốc thường tổ chức live concert ra mắt tại quê nhà, Tempest là nhóm nhạc thần tượng Kpop ngoại lệ duy nhất lựa chọn Việt Nam là điểm đến bắt đầu cho world tour đầu tiên trong sự nghiệp.