Teaser 'Spider-Man: No way home' phá kỷ lục lượt xem sau 24 giờ ra mắt

Theo thống kê, chỉ sau một ngày ra mắt, teaser của Spider-Man: No way home đã lập kỷ lục trailer được xem nhiều nhất mọi thời đại khi cán mốc 355,5 triệu lượt. Con số này vượt xa 289 triệu lượt xem trước đó của Avengers: Endgame và gần gấp đôi so với 135 triệu lượt xem của Spider-Man: Far from home.