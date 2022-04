Tê bì chân tay, chóng mặt: Cảnh giác với xuất huyết do u não

U não là gì?

Theo Viện Y học ứng dụng Việt Nam, u não có thể gây đột quỵ và chảy máu bao gồm khối u nguyên phát cũng như khối u di căn có thể lan khắp não.

Khối u nguyên phát là khối u khởi phát ở não. Những loại u bao gồm u màng đệm (thường lành tính và phát triển chậm), khối u tuyến yên, khối u thần kinh đệm (thường xâm lấn và phát triển nhanh) và những loại khối u khác.

Khối u di căn là ung thư bắt đầu từ một phần cơ thể (ví dụ phổi, vú hoặc thận) và lan đến những phần khác của cơ thể. Khối u có thể bắt đầu ở những nơi khác và xâm lấn vào não.

Triệu chứng của xuất huyết não do khối u

Triệu chứng của cơn đột quỵ do khối u sẽ phát triển khác với triệu chứng đột quỵ thông thường. Điều này là do hầu hết cơn đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn đột ngột dòng máu đến một vùng não, có thể gây triệu chứng đột quỵ tiến triển đột ngột. Ngược lại, khối u tiến triển to ra từ từ vào mô não, gây nên triệu chứng tiến triển từ từ, qua ngày, tuần hoặc tháng.

Khi một khối u gây chảy máu, nó thường gây ra những triệu chứng tương tự với cơn đột quỵ do xuất huyết não điển hình.