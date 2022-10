Taylor Swift viết về một lần sảy thai trong album mới?

Người hâm mộ Taylor Swift cho rằng một bài hát trong album mới nhất của cô - Midnights có thể đã kể về một vụ sảy thai mà cô chưa bao giờ tiết lộ với công chúng.

Tracklist ban đầu của Midnights chỉ có 13 bài hát

Bigger Than The Whole Sky là một ca khúc được Taylor phát hành muộn hơn một chút trong phiên bản Midnights (3am Edition), mô tả một sự mất mát đau thương nhưng nữ ca sĩ không đi sâu chi tiết về điều gì gây nên nỗi buồn.