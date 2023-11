Taylor Swift và Travis Kelce sẽ yêu nhau lâu dài?

Được biết nam cầu thủ là người đã chủ động kết nối với Taylor Swift trước. Trước đó khi tới xem concert của ca sĩ, anh để lại số điện thoại của mình lên vòng tay tại sự kiện để tặng cho người đẹp nhưng bất thành. Sau khi anh tiết lộ điều này trong một chương trình podcast, cả hai đã liên lạc được với nhau.

Về phía bạn bè của Taylor, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ và chúc phúc cho mối quan hệ này. Thậm chí bạn trai cũ và bạn hiện tại của Taylor - nam diễn viên Taylor Lautner cũng đã lên tiếng ủng hộ nữ ca sĩ "I Can See You": "Họ có vẻ như đang vô cùng hạnh phúc… Chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng vui" - ngôi sao Chạng vạng chia sẻ trên Extra.