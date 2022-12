Taylor Swift ra mắt phim dài đầu tay với vai trò đạo diễn

Ngoài ra, bộ phim ngắn dài 13 phút lấy cảm hứng từ chính cuộc tình cũ của mình mang tên All Too Well: The Short Film cũng khiến khán giả choáng ngợp khi Taylor tự tay viết kịch bản và làm đạo diễn.

Thậm chí, Taylor Swift còn có ý định đưa bộ phim ngắn của mình tham dự tranh giải Oscar. Hiện giọng ca 32 tuổi đang làm việc với một công ty tư vấn lớn nhằm đưa ra chiến dịch tranh cử hiệu quả nhất cho bộ phim ngắn của mình. Nếu chiến dịch của Taylor Swift thành công, rất có thể khán giả sẽ được chứng kiến bộ phim này xuất hiện tại lễ trao giải Oscar vào năm sau.

Nói về vai trò đạo diễn hoàn toàn mới của mình, Taylor chia sẻ: "Đó là một quá trình với từng bước nhỏ. Không hề có chuyện một ngày tỉnh dậy và tôi quyết định làm đạo diễn đâu. Tôi đã tham gia hơn 60 dự án quay video âm nhạc và tôi học hỏi dần từ đó".