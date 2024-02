Taylor Swift nói bí mật trên sân khấu Grammy khiến mạng xã hội tê liệt

Chưa dừng lại ở đó, Flowers tiếp tục mang về cho Miley giải thưởng quan trọng thứ hai là Thu âm của năm.



Miley Cyrus hạnh phúc khi được Mariah Carey trao giải.

Một trong hạng mục quan trọng nhất sự kiện là Bài hát của năm thuộc về Billie Eilish và anh trai Finneas. Ca khúc nhạc phim của bom tấn điện ảnh Barbie, What Was I Made For?, mang về cho họ vinh dự này.

Trong khi đó, SZA là nghệ sĩ thắng đậm nhất với 3 giải Grammy, gồm: Bài hát R&B xuất sắc nhất (Snooze), Album R&B đương đại xuất sắc nhất (SOS) và Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất (hát Ghost in the Machine cùng Phoebe Bridgers)… Tuy nhiên, người giành được nhiều giải thưởng nhất lễ trao giải không phải SZA mà là bạn đồng diễn của cô với 4 cúp, trong đó 3 cúp có được cùng nhóm nhạc Boygenius, cái còn lại nhận cùng SZA.

Ngay từ khi công bố đề cử đến khi trao giải, Grammy 2024 được đánh giá đêm nhạc do các nữ ca sĩ thống trị.