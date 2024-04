Taylor Swift lo mất bạn trai

Taylor Swift từng nghĩ người định mệnh đó là Joe Alwyn. Cô dành cho người yêu kém 2 tuổi nhiều tình cảm đến mức chấp nhận gác lại nhu cầu cá nhân. Vì nam diễn viên người Anh không thích ồn ào, Taylor trải qua 6 năm yêu đương kín tiếng. Cô còn chuyển khỏi ngôi nhà ở Mỹ để chuyển đến London (Anh) sinh sống dù phải đổi lại sự cô đơn.

Sự hy sinh cho tình yêu đó được cô đưa vào âm nhạc. Trong bài hát Paper Rings (album Lover), Taylor viết: "I like shiny things, but I'd marry you with paper rings" (tạm dịch: Em thích những thứ lấp lánh nhưng em sẽ cưới anh bằng những chiếc nhẫn giấy). Trong So Long, London (album The Tortured Poets Department), Taylor trách cứ tình cũ: "I left all I knew, you left me at the house by the Heath" (tạm dịch: Tôi bỏ lại tất cả những gì tôi biết, anh bỏ tôi ở ngôi nhà bên Heath).