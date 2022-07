Taylor Swift là 'tội phạm khí hậu' khi dùng máy báy riêng 170 lần

Kể từ sau sự việc Kylie Jenner sử dụng máy bay riêng cho chặng bay chỉ kéo dài hơn 10 phút, cách người nổi tiếng sử dụng chuyên cơ ngày càng được chú ý. Ngoài vấn đề chênh lệch giàu - nghèo, tác động môi trường cũng được nhắc đến.

Nghiên cứu từ cơ quan tiếp thị kỹ thuật số theo định hướng bền vững Yard cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, trung bình những người nổi tiếng đã thải ra 3.256,36 tấn khí CO2 do sử dụng máy bay riêng. Để so sánh, con số này cao hơn 465 lần so với người bình thường, trung bình chỉ thải 7 tấn/năm do đi máy bay thương mại.



Chiếc chuyên cơ mà Taylor Swift sở hữu