Taylor Swift khóc như mưa trên sân khấu

Page Six đưa tin Taylor Swift đã trở lại sân khấu tại sân vận động Estádio Nilton Santos ở Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 19/11 sau cái chết của người hâm mộ do nóng và mất nước khi đi xem show hai ngày trước đó

Dù không trực tiếp nhắc đến nạn nhân, “Công chúa nhạc đồng quê” được cho là tưởng niệm nữ sinh xấu số Ana Clara Benevides bằng ca khúc Bigger Than Whole Sky.

Dưới trời mưa, Taylor đong đầy nước mắt vừa đàn vừa hát lên những ca từ chất chứa nhiều cảm cảm xúc: “Goodbye, goodbye, goodbye/ You were bigger than the whole sky/ You were more than just a short time/ I'm never gonna meet/ What could've been, would've been/ What should've been you/ What could've been, would've been you/ No words appear before me in the aftermath/ Salt streams out my eyes and into my ears/ Every single thing I touch becomes sick with sadness” (Tạm dịch: Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt/ Bạn lớn hơn cả bầu trời/Bạn còn hơn cả khoảng thời gian ngắn ngủi/Tôi không bao giờ có thể gặp bạn của tương lai/ Không có từ nào xuất hiện trước mặt tôi sau đó/ Muối chảy ra từ mắt và vào tai tôi/ Mọi thứ tôi chạm vào đều trở nên buồn bã).