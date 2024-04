Taylor Swift được mẹ bạn trai dành nhiều lời khen cho album mới

Vào ngày 19/4 vừa qua, Taylor Swift đã tung ra Tortured Poets gồm 16 bài hát, cùng với 15 bài hát bổ sung trong một “album đôi” bất ngờ có tựa đề The Anthology.Nhiều bài hát trong album được cho là viết về mối tình lãng mạn hiện tại của nữ ca sĩ đoạt giải Grammy với Travis Kelce như The Alchemy và So High School... Trong bài So High School, Taylor hát về cảm giác tình yêu mới giống như thời trung học và đề cập tới cuộc phỏng vấn mà Travis từng nói rằng anh muốn hôn Taylor.