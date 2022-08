Taylor Swift dùng ô che kín người sau khi bị tố là tội phạm khí hậu

Taylor Swift đã cố gắng che chắn bản thân khỏi cánh săn sảnh sau khi xuống máy bay vào tháng trước - chỉ vài tuần trước khi cô bị tố là người nổi tiếng có máy bay tư nhân thải ra nhiều khí carbon nhất. Sau sự việc, giọng ca All Too Well bị nhiều cư dân mạng gọi là "tội phạm khí hậu".

Hình ảnh bên dưới được chụp lại khi nữ ca sĩ 32 tuổi hạ cánh xuống sân bay Hollywood Burbank vào ngày 5 tháng 7. Cô đã sử dụng một chiếc ô rất lớn để che toàn bộ phần nửa trên cơ thể.