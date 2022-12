Taylor Swift: Đạt đỉnh với âm nhạc, chinh phục ngọn núi điện ảnh

Từng đạo diễn bộ phim ngắn dài hơn 13 phút All Too Well: The Short Film lấy cảm hứng từ chuyện tình cũ của mình, giọng ca sinh năm 1989 cũng đạt được những dấu mốc nhất định, một dấu mốc mà hẳn là bước tiến mới cho chặng đường tiếp theo của cô.

Những người hâm mộ yêu thích ca khúc All Too Well trước đây giờ lại có thể đắm chìm trong câu chuyện của một cô gái 21 tuổi và nỗi đau của cô khi đối mặt với mối quan hệ cùng người đàn ông lớn tuổi. All Too Well: The Short Film cũng là mở đầu cho con đường đạo diễn điện ảnh mà Taylor Swift đang hướng tới.

Việc trở thành một đạo diễn không phải một quyết định bột phát của nữ ca sĩ. "Đó là một quá trình với từng bước nhỏ. Không hề có chuyện một ngày tỉnh dậy và tôi quyết định làm đạo diễn đâu. Tôi đã tham gia hơn 60 dự án quay video âm nhạc và tôi học hỏi dần từ đó", Taylor chia sẻ.

"Tôi thích công việc kể chuyện. Tôi luôn thích viết những câu chuyện, viết những bài thơ, viết những ca khúc. Việc trở thành đạo diễn có lẽ cũng bắt nguồn từ chính việc yêu thích kể chuyện của tôi", Taylor nói tiếp, "Càng làm, tôi lại càng yêu thích công việc này".

Khi bắt tay thử sức với phim ngắn đầu tiên của mình, Taylor Swift đã hoàn toàn dồn mọi tâm trí cho nó, tách biệt nó ra khỏi thể loại video ca nhạc thông thường mà cô từng làm. Bộ phim đầu tiên, theo như cách Taylor mô tả, chính là "cho khán giả nhìn thấy mọi cảm giác đau khổ và tuyệt vọng mà cô từng trải qua".

Với All Too Well, nữ ca sĩ đã có cơ hội trải nghiệm khi được đứng sau máy quay và chỉ đạo các diễn viên: Sadie Sink và Dylan O'Brien. "Phần lớn thời gian tôi đều ngồi phía sau chỉ đạo và xem Sadie hóa thân thành nhân vật. Tôi đã siết chặt ngực của mình khi theo dõi cô ấy", Taylor Swift chia sẻ, "Mỗi lần xem, tôi cảm thấy thực sự đau lòng, đặc biệt là ở những phân cạnh mà cô ấy khóc. Điều đó làm tôi lo ngại và khó chịu khủng khiếp, nhưng theo một cách xuất sắc nhất".