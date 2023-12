Taylor Swift cổ vũ cho bạn trai Travis Kelce chơi bóng

Sau nhiều tháng, nữ ca sĩ Look What You Made Me Do trở lại sân vận động Arrowhead để xem bạn trai Travis Kelce thi đấu với Buffalo Bills. Tại đây, Swift thoải mái diện một chiếc váy ngắn bằng da màu đen sang trọng với một chiếc áo len cỡ lớn màu đen phối đỏ.



Taylor Swift diện chiếc áo len của đội trưởng trong trận đấu ở Kansas City

Taylor Swift khá kín tiếng trong các mối quan hệ đời tư. Vì thế, không rõ nữ ca sĩ và bạn trai quen nhau từ bao giờ. Lần đầu tiên, người hâm mộ phát hiện Swift cổ vũ bạn trai tại một trận đấu của Chiefs vào ngày 24/9. Cô thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Time rằng họ thực sự đã bắt đầu hẹn hò từ rất lâu trước khi cô ấy xuất hiện trên khán đài.