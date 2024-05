Taylor Swift bị tuột váy

Page Six đưa tin trong buổi biểu diễn Eras Tour ở Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 19/5, Taylor Swift gặp trục trặc nhỏ về trang phục.

Theo video lan truyền trên TikTok, sau khi kết thúc một tiết mục, người đẹp sinh năm 1989 nói với người hâm mộ: “Hãy nói chuyện với nhau đi”, rồi cầm guitar tiến về phía đàn piano. Trong sự khó hiểu của khán giả, nữ ca sĩ tóc vàng cởi chiếc váy quấn màu xanh lam của Roberto Cavalli để lộ áo lót vàng lấp lánh bên dưới.