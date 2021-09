Taylor Swift bị soi không mặc áo, chỉ đắp tạm lên người cho vui thôi!

Cũng từ đây, một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, trong clip mới nhất của cô nàng, đăng tải hình ảnh cô cùng những "hoàng thượng" của mình thoải mái chơi đùa.

Đoạn clip TikTok chục triệu view của Taylor Swift

Chuyện sẽ không có gì nếu như fan không phát hiện ra, trong một khoảnh khắc dường như Taylor chỉ đắp áo lên người để quay TikTok chứ không mang áo.

Các fanpage lớn nhỏ của Taylor đều thích thú đăng tải phân cảnh này và trêu đùa cô nàng có chiếc áo "không hề sượng trân".

Nhiều ý kiến bàn luận cũng được đưa ra xung quanh chiếc áo này, có fan thì bảo là áo may 2 lớp, có fan thì bảo đừng soi "khùm điên" nữa và đa số là ai cũng đã quá quen với việc có idol hài hước nên chia nhau "quần" để đội.

Thật like fan, like idol, Taylor đắp áo thì Swifties "đội quần". Có fandom vui tính thế này thì nhất Taylor rồi!