Tay trắng, một người Việt dựng nên trang thương mại điện tử top đầu Ba Lan

Lâm Văn Tuyển là một trong những doanh nhân có tiếng trong cộng đồng doanh nhân người Việt tại Ba Lan và Đông Âu. Ít ai biết, anh gây dựng nên sự nghiệp ngày hôm nay từ hai bàn tay trắng và công việc bán giày dép thuê tại chợ đầu mối.

Sau cú gật đầu nói "ok", Lâm Văn Tuyển bị cậu thanh niên người Ba Lan đạp xuống con suối rộng cỡ 30m, nước chảy xiết. Đông Âu đang vào mùa thu, nước suối lạnh buốt khi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Mặc lồng 2 chiếc quần jeans, áo khoác, đi giày thể thao, Tuyển vùng vẫy, không thể bơi nổi. Thật may khi cậu môi giới sau khi sang đến bờ bên kia đã nhanh trí cởi quần áo nối thành dây, ném về phía Tuyển. Anh túm lấy, cố bơi vào dù đã kiệt sức.

Cậu thanh niên 20 tuổi mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc và đã đến được Ba Lan đoàn tụ với người thân. Trước đó, đoàn vượt biên từ Slovenia của anh gồm 8 người, nằm nhồi nhét trong cốp của chiếc xe sedan 4 chỗ.

Tuyển sinh ra tại vùng quê nghèo tại tỉnh Nam Định, không được học hành đến nơi đến chốn. Muốn con thoát nghèo, bố mẹ anh cắm sổ đỏ, vay mượn được 6.500 USD cho anh xuất khẩu lao động sang Đức nhưng không theo con đường chính thống. Năm 1999, số tiền này là gia sản khổng lồ.

Sau khi vượt biên và nhập trại tị nạn của Đức, Tuyển kể công việc đầu tiên anh được giới thiệu là đi bán thuốc lá lậu. Công việc rủi ro nhưng không kiếm được tiền, một người cậu tại Ba Lan nhắn anh sang đây làm nhân viên bán hàng cho mình.

Sang đến Ba Lan, một chữ bẻ đôi cũng không biết, không hiểu để giao tiếp cũng như việc sống bất hợp pháp khiến anh vô cùng sốc. Anh chỉ mong kiếm đủ tiền vé máy bay để quay về Việt Nam.

Người cậu của Tuyển có một sạp hàng bán giày tại chợ sân vận động. Chợ này là chợ đầu mối, đổ buôn cho toàn bộ Ba Lan. Ngoài Tuyển, ông còn cưu mang 12 thanh niên khác. Tất cả sống chung trong một căn phòng nhỏ như doanh trại quân đội, được cho ăn, cho ở.

Công việc bán hàng của họ bắt đầu từ 2h sáng đến 2h chiều ngày hôm sau. Buổi chiều, sau khi ăn uống xong nhóm thanh niên sẽ đi ngủ để chuẩn bị cho ngày đi làm tiếp theo.

Để bán hàng, họ chỉ học vài câu từ đơn giản để đủ để trao đổi về giá cả, cách đóng gói. Một lần nọ khi một vị khách sau khi hỏi vài câu, ném thẳng chiếc giày mẫu xuống sàn và bỏ đi, Tuyển rất sốc không hiểu tại sao. Anh quyết tâm phải thành thạo tiếng Ba Lan bằng cách mua từ điển, trùm chăn học từ chiều đến 10 giờ đêm.

"Câu chuyện ngày hôm đó cho tôi thấy rằng ngôn ngữ rất quan trọng, nhất là thời đại xuyên biên giới như hiện nay. Ngôn ngữ là thanh bảo kiếm để chúng ta đi ra nước ngoài, giúp mình hiểu về văn hóa của một đất nước cũng như bán sản phẩm dịch vụ cho họ", anh Tuyển chia sẻ với Dân trí trong lần về Việt Nam dịp nghỉ lễ 30/4.