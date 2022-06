Tay to nhà đất số 1 miền Nam nhận khoản tiền 250 triệu USD từ Mỹ

Ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch HĐQT Novaland, cho biết, Warburg Pincus có bề dày kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam và Châu Á và Novaland kỳ vọng mối quan hệ này sẽ đem lại những trái ngọt trong giai đoạn phát triển mới của tập đoàn.

Tiếp tục rung lắc

Theo VDSC, diễn biến thị trường tiếp tục theo hướng tăng điểm và nhích dần đến vùng 1.300 điểm của VN-Index. Mặc dù VN-Index có động thái vượt mức cao trong phiên trước (1.297,64 điểm) nhưng nhìn chung diễn biến tăng điểm vẫn đang gặp khó khăn và thận trọng, thể hiện qua thanh khoản thấp và giảm so với với phiên trước. Với động thái thận trọng này, dự kiến vùng cản 1.300 – 1.320 điểm của VN-Index sẽ tiếp tục gây áp lực lớn đến thị trường trong thời gian gần tới.

Theo AseanSC, thị trường hôm 1/6 tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co khi sắc đỏ chiếm ưu thế, và đà tăng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa, do đó AseanSC cho rằng khả năng VN-Index sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên giao dịch tới. Dự báo trong phiên giao dịch ngày mai, sự giằng co có thể diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.290 – 1.295 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.300 – 1.305 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày

Chốt phiên giao dịch chiều 1/6, chỉ số VN-Index tăng 6,84 điểm lên 1.299,52 điểm. Chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội giảm 0,39 điểm xuống 315,37 điểm. Upcom-Index giảm 0,34 điểm xuống 95,1 điểm. Thanh khoản đạt tổng cộng 18,7 nghìn tỷ đồng, trong đó có 16,0 nghìn tỷ đông trên sàn HOSE.

V. Hà