Tây Ninh tiếp nhận 39 công dân từ Campuchia

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài báo cáo về Phòng phòng chống mua bán người (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) để liên hệ và phối hợp với tổ chức liên quan làm thủ tục và chuyển 4 nạn nhân về địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 người đang bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và 1 người có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP Thanh Hóa thụ lý.