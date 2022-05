Tây Ninh: Thiếu tiền chơi game, mạo danh công an đi thu tiền tiệm cầm đồ

Khang mặc đồ công an (hệ an ninh) đi cùng Trọng đến nhà 3 hộ dân ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh để kiểm tra với lý do thu tiền làm đường. Qua đó, 2 thanh niên này thu được 200.000 đồng của 2 hộ dân.

Tang vật thu được.

Tang vật thu giữ gồm 477.000 đồng, 1 xe mô tô biển số 70KA – 02016, 1 nón kê pi, 2 ve cánh hàm, 1 cặp cầu vai Trung úy, 1 bộ đồ, 3 đôi tất công a. Ngoài ra còn thu giữ 6 biểu mẫu in lệnh khám xét khẩn cấp.

Công an phường Hiệp Ninh cho biết, do 2 người này vi phạm trên địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu nên Công an phường Hiệp Ninh chuyển Công an xã Bàu Năng xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Thọ