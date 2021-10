Tây Ninh, Long An thống nhất cho người lao động đi lại với TP.HCM

UBND tỉnh Long An cơ bản thống nhất phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

Tuy nhiên, tỉnh Long An đề nghị UBND TP.HCM cân nhắc, điều chỉnh việc bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do các Sở GTVT trong khu vực cấp (4 tỉnh và TP.HCM).

Đông thái này được tỉnh Long An đưa ra góp ý là nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp do số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp lớn (thời gian chấp thuận bằng văn bản chung cho doanh nghiệp sẽ được rút ngắn so với việc cấp giấy nhận diện cho từng phương tiện).